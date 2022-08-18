Маша Єфросиніна та Оля Полякова продовжили вести свій спільний YouTube-проект російською мовою, аргументуючи це тим, що так їм легше доносити свою думку.

Відомий шоумен та телеведучий, зірка українського Comedy Club Олександр Педан дорікнув колегам в інтерв'ю для "24 Каналу".

Він також порадив Єфросиніній та Поляковій не кричати про це на весь світ публічно, а звернутися до психолога.

"Якщо тобі важко і болить – ти можеш поговорити з психологом, але не говорити про це на всю Україну. Усі розмови від публічних осіб про те, що їм важко переходити на українську – це все гра на боці російської пропаганди", - наголосив Олександр Педан.

За словами Педана, головний російський пропагандист володимир солов'йов може розігнати тезу про придушення "відомих українських ведучих", чим ще більше нашкодить нашій державі.

"Уявіть ситуацію, коли кажуть, що мене змушують говорити українською мовою, – і завтра Соловйов бере цю всю штуку і в себе показує на телебаченні: "Відомого українського телеведучого чи телеведучу пригнічують в Україні за її російську мову"! Все, це гра на їхнє поле", – пояснив телеведучий.

Нагадаємо, що Педан пояснив, чи потрібно відправляти дитину до школи 1 вересня та нарвався на гнів українців.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Ексів" Педан захопився вчинком 11-річного патріота.

Також Politeka писала, що ведучий "Ексів" Педан звернувся з важливою інформацією під час війни.