Как пишет Politeka.net, Дмитрий Дикусар - известный украинский танцор, который пошел защищать Украину после 24 февраля. К сожалению, без потерь на войне не обходится, и Дмитрий рассказал о потере.
"Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и собрат, Юрий Марьян Иванович. Светлый и настоящий человек. Воин, в начале полномасштабного вторжения врага на территорию Украины, покинул работу за границей и вернулся защищать свою страну и ее людей.
Почтим память нашего героя молитвой!
Царство небесное тебе, друг! Мы никогда не сдадимся!
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Вечная память всем нашим воинам!!
Слава Украине!!!!", - написал Дмитрий.
"Светлая память. Димка держись, береги себя", - написала Илона Гвоздева.
Катя Осадчая тоже присоединились к соболезнованиям: "Светлая память".
Оля Цибульская также не смогла пройти мимо: "Герою спасибо. Дмитрий, береги себя".
"Светлая память герою", - добавил Юрий Горбунов.
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