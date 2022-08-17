Танцор Дмитрий Дикусар, который отправился защищать Украину, рассказал о трагедии, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Дикусар - известный украинский танцор, который пошел защищать Украину после 24 февраля. К сожалению, без потерь на войне не обходится, и Дмитрий рассказал о потере.

"Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и собрат, Юрий Марьян Иванович. Светлый и настоящий человек. Воин, в начале полномасштабного вторжения врага на территорию Украины, покинул работу за границей и вернулся защищать свою страну и ее людей.

Почтим память нашего героя молитвой!

Царство небесное тебе, друг! Мы никогда не сдадимся!

Вечная память всем нашим воинам!!

Слава Украине!!!!", - написал Дмитрий.

"Светлая память. Димка держись, береги себя", - написала Илона Гвоздева.

Катя Осадчая тоже присоединились к соболезнованиям: "Светлая память".

Оля Цибульская также не смогла пройти мимо: "Герою спасибо. Дмитрий, береги себя".

"Светлая память герою", - добавил Юрий Горбунов.

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