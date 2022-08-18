Як повідомляє Politeka.net , Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою та моделлю, яка підтримує ЗСУ з перших днів вторгнення окупантів на наші землі. Артистка зараз все більше приділяє час допомоги та роботі, ніж звичним раніше зйомкам та трендовим чином у досить зухвалому стилі.
Образи Даші змінилися з відкритих та провокативних, на більш спокійні, стримані та зручні. Сама артистка на зміни реагує спокійно і вже зауважувала в інтерв'ю, що спочатку дуже боялася всього, що чекає на нашу країну. Однак після заявила, що вірить на всі 100 у ЗСУ, тому продовжить надавати всіляку підтримку.
Свої образи зірка поки що не змінює і як видно зі Сторі, цілком задоволена скромним стилем, чого не було раніше. У чорній сукні артистка змогла наголосити на фігурі і без аксесуарів.
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Ми також писали про кохання Астаф'євої до риболовлі. На своїй сторінці в Інстаграмі вона розмістила фото, яке вдалося зробити під час риболовлі.
Даша Астаф'єва обожнює риболовлю – втім, виглядає вона на ній зазвичай просто та натурально. Для улюбленого заняття співачка відмовилася від яскравого макіяжу та укладання на користь природної краси.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.