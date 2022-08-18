Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, которая поддерживает ВСУ с первых дней вторжения оккупантов на наши земли. Артистка сейчас все больше уделяет время помощи и работе, нежели привычным ранее съемкам и трендовым образом в довольно дерзком стиле.
Образы Даши сменились с открытых и провокативных, на более спокойные, сдержанные и удобные. Сама артистка на перемены реагирует спокойно и уже подмечала в интервью, что сначала очень боялась всего, что ждет нашу страну. Однако после заявила, что верит на все 100 в ВСУ, поэтому продолжит оказывать всяческую поддержку.
Свои образы звезда пока не меняет и как видно из Стори, вполне довольна скромным стилем, чего не было ранее. В черном платье артистка смогла подчеркнуть фигуру и без аксессуаров.
"Настроение - Цаца" - отшутилась Даша.
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Мы также писали о любви Астафьевой к рыбалке. На своей странице в Инстаграм она разместила фото, которое удалось сделать во время рыбалки.
Даша Астафьева обожает рыбалку - впрочем, выглядит она на ней обычно просто и натурально. Для любимого занятия певица отказалась от яркого макияжа и укладки в пользу естественной красоты.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.