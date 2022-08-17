Суддя "Співають всі" Анастасія Приходько пожартувала з Олексія Арестовича, поділившись новим відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько – відома українська співачка, яка брала участь на "Євробаченні". А торік зірка стала суддею проекту Співають всі, де була головною суддею проекту Наталія Могилевська. Анастасія, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

А цього разу Приходько поділилася відео, на якому пожартували з Олексія Арестовича, який хвалився своїми успіхами.

"Доброго ранку, друзі", - написала Анастасія під відео.

Фанати поставили десятки лайків та написали коментарі:

"Доброго ранку! Хорошого мирного дня", "Це справжній шедевр. 5++++++", "Доброго ранку і веселого дня", "Який кадр".

Повідомлялося, що Приходько опублікувала відео де був Олексій Арестович.

"Доброго ранку) Як завжди починаємо з гумору", - написала Анастасія.

"Я чесно збирався йти в армію воювати. Зібрав друзів до однієї бригади, вони до речі пішли, а я...", - пролунало у відео.

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