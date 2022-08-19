Как пишет Politeka.net, Инна Белоконь- известная украинская актриса, которая играет роль мамы Верки Сердючки (Андрея Данилко). Многие приписывают роман паре, но известно, что у Ирины Белоконь есть муж и взрослая дочь. Знаменитость довольно редко показывает свою семью, но этот раз стал исключением. Снимки опубликовали в аккаунте Инстаграм "ЖВЛ".
"Украинская актриса, «мама» Верки Сердючки Инна Белоконь редко говорит и показывает личную жизнь, поэтому долгое время Инне приписывали роман с Андреем Данилко, с которым они дружат уже 30 лет
И иногда артистка публикует в соцсетях общие фото со своим мужем Олегом и дочерью Яной", - написала Белоконь.
Фанаты, включая танцовщицу Илону Гвоздеву, поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Только по первому фото и можно догадаться, что это она)) А оно укусно, ой Вера, этот голос, наверное, знает вся страна".
Напомним, мама Верки Сердючки поразила редким фото со своим мужем и дочерью
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