Мама Верки Сердючки, актриса Инна Белоконь, поделилась свежими фото, на которых показала своего мужа и красотку-дочь, которых она предпочитает скрывать от публики.

Как пишет Politeka.net, Инна Белоконь- известная украинская актриса, которая играет роль мамы Верки Сердючки (Андрея Данилко). Многие приписывают роман паре, но известно, что у Ирины Белоконь есть муж и взрослая дочь. Знаменитость довольно редко показывает свою семью, но этот раз стал исключением. Снимки опубликовали в аккаунте Инстаграм "ЖВЛ".

"Украинская актриса, «мама» Верки Сердючки Инна Белоконь редко говорит и показывает личную жизнь, поэтому долгое время Инне приписывали роман с Андреем Данилко, с которым они дружат уже 30 лет

И иногда артистка публикует в соцсетях общие фото со своим мужем Олегом и дочерью Яной", - написала Белоконь.

Фанаты, включая танцовщицу Илону Гвоздеву, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Только по первому фото и можно догадаться, что это она)) А оно укусно, ой Вера, этот голос, наверное, знает вся страна".

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