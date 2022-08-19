Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка після початку війни випустила кілька синглів і навіть увійшла до трендів Ютуба. Знаменитість, як і більшість українських зірок, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Леся навіть відкрила Прихисток для біженців, які виїжджали із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк оголосила про згортання проекту та зазначила, що деякими сім'ями продовжить займатися сама. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Леся поділилася фотографією, де позувала у міні-купальнику. Зірка сиділа біля свого пса на прізвисько Рафік, якого називає меценатом.
А на ще одному знімку Нікітюк була одна. Зірка хвалилася розкішними ніжками, вражаючи виглядом.
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А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк у нескромному вигляді показала, як опинилася у лазні.
Також Politeka писала, що Нікітюк зацікавилася розлученням Віталія Кличка