Телеведуча Леся Нікітюк, а також українська співачка-початківець, поділилася ефектним фото в міні-бікіні, засвітившись поряд з меценатом.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка після початку війни випустила кілька синглів і навіть увійшла до трендів Ютуба. Знаменитість, як і більшість українських зірок, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Леся навіть відкрила Прихисток для біженців, які виїжджали із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк оголосила про згортання проекту та зазначила, що деякими сім'ями продовжить займатися сама. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся поділилася фотографією, де позувала у міні-купальнику. Зірка сиділа біля свого пса на прізвисько Рафік, якого називає меценатом.

А на ще одному знімку Нікітюк була одна. Зірка хвалилася розкішними ніжками, вражаючи виглядом.

Нагадаємо, Нікітюк і Jerry Heil записали веселий хіт про заплачену росіянку, відео

А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк у нескромному вигляді показала, як опинилася у лазні.

Також Politeka писала, що Нікітюк зацікавилася розлученням Віталія Кличка