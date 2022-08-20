Як повідомляє Politeka.net , після нападу Росії на Україну українська співачка Даша Астаф'єва стала волонтером, активно допомагає нашим захисникам і часто розповідає про важливу підтримку для інших. Даша також підтримує притулки для тварин і не раз говорила про те, як важливо не забувати про пухнастих улюбленців.
За кілька місяців після вторгнення окупантів Даша почала показувати в Інстаграм, як проходять її будні, вона ділиться своїми захопленнями і говорить про те, як проходить її день. На цей раз Астаф'єва вирішила побалувати себе і привернула увагу:
«Тренувала тіло та витримку. Тренувала м'язи обличчя, зауважу, що це також дуже необхідно жінкам після 35. Відразу здаю рай для фейсліфтингу» - похвалилася Даша та показала, що допомагає їй підтримувати себе у формі та продовжувати молодість.
Також на своїй сторінці вона зізналася, що дуже радіє "бавовням" на військових базах Росії в Криму.
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"А ще тішуся якимось зовсім новим простим речам. Наприклад, першому врожаю райських яблук. А ще нашому улову, з якого я приготувала страву з найсмачнішого бабусиного рецепту", - написала співачка.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.