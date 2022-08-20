Популярная певица и телеведущая Даша Астафьева, которая активно помогает нашим защитникам, позволила себе устроить выходной с релаксом.

Как сообщает Politeka.net, после нападения рф на Украину украинская певица Даша Астафьева стала волонтером, активно помогает нашим защитникам и часто рассказывает о важной поддержке для других. Даша также поддерживает приюты для животных и не раз говорила о том, как важно не забывать о пушистых любимцах.

Спустя несколько месяцев после вторжения оккупантов Даша начала показывать в Инстаграм, как проходят ее будни, она делится своими увлечениями и говорит о том, как проходит ее день. В этот раз Астафьева решила побаловать себя и привлекла внимание:

«Тренировала тело и выдержку. Тренировала мышцы лица, замечу, что это также очень необходимо женщинам после 35. Сразу сдаю рай для фейслифтинга» - похвасталась Даша и показала, что помогает ей поддерживать себя в форме и продлевать молодость.

Также на своей странице она призналась, что очень радуется "хлопкам" на военных базах россии в Крыму.

"А еще радуюсь каким-то совсем новым простым вещам. Например, первому урожаю райских яблок. А еще нашему улову, из которого я приготовила блюдо из самого вкусного бабушкиного рецепта", - написала певица.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.