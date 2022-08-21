Українська ведуча Маша Єфросиніна показала в Інстаграм, як наразі проходять її будні після повернення додому.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, зовсім недавно вона повернулася додому після кількох місяців життя закордоном. Артистка займається допомогою постраждалим українкам і часто показує в Інстаграмі свої активні будні.



«Я живу в центрі 15 років, і ніколи тут не було такої напруженої тиші. Вона переривається лише постійною сиреною. Центр перекрито повністю. На Хрещатику роздовбані танки русні. Свято наближається?

Але при цьому шалені пробки і начхати їм на мої робочі плани! Насичений робочий день, як у мирні часи, – це чистий кайф. Ще кілька місяців тому я зневірилася, що таке буде можливим. Але це сталося, значить, перемога зовсім скоро!» – поділилася Єфросиніна.

«Я багато думаю над тим, як показати вам результат витрат ваших пожертвувань так, щоб ви відчули те саме, що відчувають ті, хто, скажімо, жертвує на байрактор, потім бачить його придбаним:)

Так, masha.foundation не купує байрактари. Ми відроджуємо жінок і дітей, які найбільше постраждали від війни» - ділиться Єфросиніна.

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