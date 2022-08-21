Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, совсем недавно она вернулась домой после нескольких месяцев жизни заграницей. Артистка занимается помощью пострадавшим украинкам и часто показывает в Инстаграм свои активные будни.
«Я живу в центре 15 лет, и никогда тут не было такой напряженной тишины. Она прерывается только постоянной сиреной. Центр перекрыт полностью. На Крещатике раздолбанные танки русни. Праздник приближается?
Но при этом бешенные пробки и плевать им на мои рабочие планы! Насыщенный рабочий день, как в мирные времена – это чистый кайф. Еще пару месяцев назад я разуверилась, что такое будет возможно. Но это случилось, значит победа совсем скоро!» - поделилась Ефросинина.
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«Я много думаю над тем, как показать вам результат расходов ваших пожертвований так, чтобы вы почувствовали то же, что испытывают те, кто, скажем, жертвует на байрактар, потом видит его приобретенным:)
Да, masha.foundation не покупает байрактары. Мы возрождаем женщин и детей, наиболее пострадавших от войны» - делится Ефросинина.
Напомним, что Педан объяснил, нужно ли отправлять ребёнка в школу 1 сентября и нарвался на гнев украинцев.
Как сообщала Politeka, ведущий "Эксов" Педан восхитился поступком 11-летнего патриота.
Также Politeka писала, что ведущий "Эксов" Педан обратился с важной информацией во время войны.