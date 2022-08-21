Украинская ведущая Маша Ефросинина показала в Инстаграм, как теперь проходят ее будни после возвращения домой.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, совсем недавно она вернулась домой после нескольких месяцев жизни заграницей. Артистка занимается помощью пострадавшим украинкам и часто показывает в Инстаграм свои активные будни.



«Я живу в центре 15 лет, и никогда тут не было такой напряженной тишины. Она прерывается только постоянной сиреной. Центр перекрыт полностью. На Крещатике раздолбанные танки русни. Праздник приближается?

Но при этом бешенные пробки и плевать им на мои рабочие планы! Насыщенный рабочий день, как в мирные времена – это чистый кайф. Еще пару месяцев назад я разуверилась, что такое будет возможно. Но это случилось, значит победа совсем скоро!» - поделилась Ефросинина.

«Я много думаю над тем, как показать вам результат расходов ваших пожертвований так, чтобы вы почувствовали то же, что испытывают те, кто, скажем, жертвует на байрактар, потом видит его приобретенным:)

Да, masha.foundation не покупает байрактары. Мы возрождаем женщин и детей, наиболее пострадавших от войны» - делится Ефросинина.

Напомним, что Педан объяснил, нужно ли отправлять ребёнка в школу 1 сентября и нарвался на гнев украинцев.

Как сообщала Politeka, ведущий "Эксов" Педан восхитился поступком 11-летнего патриота.

Также Politeka писала, что ведущий "Эксов" Педан обратился с важной информацией во время войны.