Як повідомляє Politeka.net , телеведуча Катя Осадча активно допомагає постраждалим сім'ям від російської агресії, висвітлює ситуацію в країні та часто спілкується з шанувальниками. На цей раз Катерина бурхливо відреагувала на рішення виключити її колегу з усіх українських шоу через її позицію.

«Шкода, що тільки зараз. Денисова за останні 8 років знялася чи не у всіх російських шоу та практично жила в Росії. Якби не війна, вона повернулася б, сіла в журі і їздила б з росії в Україну на зйомки. Власне, це була частина наративу, що нам вселяли, а всі радісно на це йшли. Це ж танці, вони поза політикою? - обурилася Осадча.

«Викреслюю цю людину назавжди зі свого життя! Колись я мав до неї величезну повагу, бо вона була моїм викладачем та професіоналом. Ще на початку року ми з Тетяною були суддями крутого проекту на телеканалі @stbua під назвою "Танці World of dance" @dancestb і встигли зняти більшу частину шоу.

Вчора дізнався, що попри все вона поїхала в країну терориста, в країну агресора і сіла в журі там в інше шоу» - висловився також емоційно Женя Кіт.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя у Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.