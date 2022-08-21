Как сообщает Politeka.net, телеведущая Катя Осадчая активно помогает пострадавшим семьям от российской агрессии, освещает ситуацию в стране и часто общается с поклонниками. В этот раз Катерина бурно отреагировала на решение исключить ее коллегу из всех украинских шоу из-за ее позиции.

«Жаль, что только сейчас. Денисова за последние 8 лет снялась едва ли не во всех российских шоу и практически жила в России. Если бы не война, она бы вернулась, села в жюри и ездила бы с россии в Украину на съемки. Собственно, это была часть нарратива, что нам внушали, а все радостно на это шли. Это же танцы, они вне политики?» - возмутилась Осадчая.

«Вычеркиваю этого человека навсегда из своей жизни! Когда-то я имел к ней огромное уважение, так как оно было моим преподавателем и профессионалом. Еще в начале года мы с Татьяной были судьями крутого проекта на телеканале @stbua под названием «Танцы World of dance» @dancestb и успели снять большую часть шоу.

Вчера узнал, что несмотря на это все она уехала в страну террориста, в страну агрессора и села в жюри там в другое шоу» - высказался также эмоционально Женя Кот.

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.