Как сообщает Politeka.net, телеведущая Катя Осадчая активно помогает пострадавшим семьям от российской агрессии, освещает ситуацию в стране и часто общается с поклонниками. В этот раз Катерина бурно отреагировала на решение исключить ее коллегу из всех украинских шоу из-за ее позиции.
«Жаль, что только сейчас. Денисова за последние 8 лет снялась едва ли не во всех российских шоу и практически жила в России. Если бы не война, она бы вернулась, села в жюри и ездила бы с россии в Украину на съемки. Собственно, это была часть нарратива, что нам внушали, а все радостно на это шли. Это же танцы, они вне политики?» - возмутилась Осадчая.
«Вычеркиваю этого человека навсегда из своей жизни! Когда-то я имел к ней огромное уважение, так как оно было моим преподавателем и профессионалом. Еще в начале года мы с Татьяной были судьями крутого проекта на телеканале @stbua под названием «Танцы World of dance» @dancestb и успели снять большую часть шоу.
Вчера узнал, что несмотря на это все она уехала в страну террориста, в страну агрессора и села в жюри там в другое шоу» - высказался также эмоционально Женя Кот.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Принудительная мобилизация: соседи за деньги сдают оккупантам, где прячутся "призывники"
Руслану Писанку и ее маму провожают в последний путь: появились трогательные кадры прощания со звездой
Любимица Вакарчука Соловий в образе роковой красотки позвала украинок на "шабаш": "Ведьмы уже собираются"
Экс-жена нового бойфренда Дорофеевой впечатлила размером мини, в котором может прийти на свидание к Дантесу: фото
Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.