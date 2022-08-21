Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і більшість українських зірок, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни Леся організувала Прихисток, допомагаючи біженцям, які виїхали із зони бойових дій. А нещодавно стало відомо, що Нікітюк закрила проект, оскільки нужденних поменшало. При цьому Леся продовжує відвідувати деякі родини.
Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Леся поділилася кадрами із жінкою на ім'я Тамара з Краматорська.
"Цей день настав. Шукаємо тітці Тамарі з Краматорська хорошого чоловіка. Підписники 50+ пишіть мені в директ", - написала Леся.
"Потрібно тітці Тамарі дуже хорошого чоловіка. Тьотя Тамар, ну якщо хороший, то хай би був", - сказала Леся.
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"Та хай би був, та де його взяти", - відповіла Тамара.
Нагадаємо, Леся Нікітюк стоячи біля червоної калини жорстко присоромила росіян.
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