Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і більшість українських зірок, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни Леся організувала Прихисток, допомагаючи біженцям, які виїхали із зони бойових дій. А нещодавно стало відомо, що Нікітюк закрила проект, оскільки нужденних поменшало. При цьому Леся продовжує відвідувати деякі родини.





Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Леся поділилася кадрами із жінкою на ім'я Тамара з Краматорська.

"Цей день настав. Шукаємо тітці Тамарі з Краматорська хорошого чоловіка. Підписники 50+ пишіть мені в директ", - написала Леся.

"Потрібно тітці Тамарі дуже хорошого чоловіка. Тьотя Тамар, ну якщо хороший, то хай би був", - сказала Леся.

"Та хай би був, та де його взяти", - відповіла Тамара.

Нагадаємо, Леся Нікітюк стоячи біля червоної калини жорстко присоромила росіян.

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