Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка з початку повномасштабної війни подорожує країнами Європи і виступає з концертами, щоб зібрати кошти на допомогу ЗСУ, розповіла про свої амбітні плани. Подробицями вона поділилася в інтерв'ю для "ЖВЛ".

Зокрема, співачка хоче втілити в життя мамину мрію стати співачкою. Тим більше, тепер батьки безробітні, адже з м'ясним бізнесом покінчено. Як зізналася артистка, вона вже почала робити перші кроки для просування мами у світ шоу-бізнесу.

"Коли я вже взялася за її кар'єру, я зрозуміла, що можу це зробити, адже сама музикант і деякі зв'язки у мене з'явилися. У нас скоро вийде спільна пісня. Вона називатиметься "Не сестри". Музику та слова написав саунд-продюсер Ваня Клименко, який працює з Alyona Alyona та Kalush Orchestra", - поділилася Jerry Heil.

Співачка також зізналася, що її мати має не тільки талант до музики, виявляється вона ще й красиво малює. Але бізнес зі свинями займав її час.

"Мама дуже красиво малює. Має дуже багато талантів. Але через те, що вона займалася свинями дуже довго, десь 20 років, у неї не вистачало часу на себе. Тепер, коли почалася війна, ми з братом не хочемо, щоб вони цим займалися і поки що підтримуємо їх фінансово", - додала Jerry Heil.

Для батька співачка Jerry Heil купила автомобіль, щоб перевозити артистів та гастролювати Україною, а мамі пророкує співочу кар'єру.

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