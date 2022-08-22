Відомий шоумен і телеведучий, зірка українського Comedy Club Олександр Педан висловився про зірок, які сидять за кордоном і мовчать про вторгнення росії.

"Відсів" в українському шоу-бізнесі вже відбувається, і люди пам'ятають хто та що говорив. На заміну "мовчунам" прийшло нове покоління артистів, яке вже підкорює телебачення та соцмережі.

На це в інтерв'ю "24 Каналу" звернув увагу відомий шоумен і телеведучий, зірка українського Comedy Club Олександр Педан. Крім того, він висловився про зірок, які сидять за кордоном і відмовчуються про вторгнення росії.

Олександр Педан підкреслив, що відсівання вже автоматично відбувається і українці пам'ятають, що хтось із артистів був в Україні та допомагав армії, хтось це робив за кордоном, а хтось зовсім мовчав і потай за всім стежив.

"Ті, що виїхали туди і мовчазні зірки, десь ховалися і засунули собі щось у рот, на кшталт швейцарської чи іспанської цукерки, їх колись замучить совість. Спочатку вони дуже довго думатимуть і боятимуться повертатися в Україну. Хоча я думаю, що дуже багато хто залишиться там, за кордоном", – каже Олександр Педан.



Крім того, він зазначив, що настав час відмовитися від усього російського, адже ми постраждали саме тому, що дозволяли російському продукту бути присутніми на українських землях.

Нагадаємо, що Педан розповів, у якій країні навчатиметься його дочка.

Як повідомляла Politeka, Педан пояснив, як заяви Єфросініної та Полякової допомагають російській пропаганді.

Також Politeka писала, що Педан попередив про хитрі заяви Собчак та Дудя, на які не треба вестись.