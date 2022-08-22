"Отсев" в украинском шоубизнесе уже происходит, и люди помнят кто и что говорил. На замену "молчунам" пришло новое поколение артистов, уже покоряющее телевидение и соцсети.

На это в интервью для "24 Канала" обратил внимание известный шоумен и телеведущий, звезда украинского Comedy Club Александр Педан. Кроме того, он высказался о звездах, которые сидят за границей и отмалчиваются о вторжении рф.

Александр Педан подчеркнул, что отсев уже автоматически происходит и украинцы помнят, что кто-то из артистов был в Украине и помогал армии, кто-то это делал за границей, а кто-то совсем молчал и тайком за всем следил.

"Выехавшие туда и молчавшие звезды где-то прятались и засунули себе что-то в рот, типа швейцарской или испанской конфеты, их когда-то замучит совесть. Сначала они будут очень долго думать и бояться возвращаться в Украину. Хотя я думаю, что очень многие останутся там, за границей", – говорит Александр Педан.

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Александр Педан

Кроме того, он отметил, что пора отказаться от всего русского, ведь мы пострадали именно потому, что позволяли российскому продукту присутствовать на украинских землях.

Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.