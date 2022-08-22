Олександр Педан вважає, що відводити душу треба навіть під час війни, тому розважальні проекти на телебаченні треба повертати вже зараз.

Відомий шоумен та телеведучий, зірка українського Comedy Club Олександр Педан своїх розважальних програм поки що не випускає, а от у чужих знімається із задоволенням. В інтерв'ю для "24 Каналу" він зізнався, чи взагалі повернуть розважальні шоу зараз і чи потрібно це українцям.

Він вважає, що відводити душу потрібно навіть під час війни, тому розважальні проекти на телебаченні треба повертати вже зараз. За словами телеведучого, народ дуже їх хоче, адже перебуває у постійному стресі.

"Народ має дуже великий запит. Я бачу це, наприклад, на телебаченні, тому що "Нового каналу" немає в марафоні новин, тому вони просто показують кіно. Адже це розважальний контент. Зараз немає чіткої системи вимірювання рейтингів, як раніше, але те, що я бачу – це люди дивляться розважальний контент”, – додав Олександр Педан.

На думку Педана, на шостий місяць війни дуже важливо випускати легкі проекти, адже це допомагає психологічно, дає відчути стабільність та спокій.

"Життя ніхто не скасовував. Тобто якщо ми всі зараз впадемо в депресію, опустимо руки, то ніхто не волонтеритиме, працюватиме, платитиме податки", – зазначив Олександр Педан.



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