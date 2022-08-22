Александр Педан считает, что отводить душу нужно даже во время войны, потому развлекательные проекты по телевидению нужно возвращать уже сейчас.

Известный шоумен и телеведущий, звезда украинского Comedy Club Александр Педан своих развлекательных программ пока не выпускает, а вот у чужих снимается с удовольствием. В интервью для "24 Канала" он признался вернут ли вообще развлекательные шоу сейчас и нужно ли это украинцам.

Он считает, что отводить душу нужно даже во время войны, потому развлекательные проекты по телевидению нужно возвращать уже сейчас. По словам телеведущего, народ очень их хочет, ведь пребывает в постоянном стрессе.

"Народ имеет очень большой запрос. Я вижу это, например, на телевидении, потому что "Нового канала" нет в марафоне новостей, поэтому они просто показывают кино. А ведь это развлекательный контент. Сейчас нет четкой системы измерения рейтингов, как раньше, но то, что я вижу – это люди смотрят развлекательный контент", – добавил Александр Педан.

По мнению Педана, на шестой месяц войны очень важно выпускать легкие проекты, ведь это помогает психологически, дает почувствовать стабильность и покой.

"Жизнь никто не отменял. То есть если мы все сейчас впадем в депрессию, опустим руки, то никто не будет волонтерить, работать, платить налоги", – отметил Александр Педан.



Напомним, что Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь.

Как сообщала Politeka, Педан пояснил, как заявления Ефросининой и Поляковой помогают российской пропаганде.

Также Politeka писала, что Педан предупредил о хитрых заявлениях Собчак и Дудя, на которые не надо вестись.