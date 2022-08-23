Даша Астаф'єва потрапила в незручну ситуацію через один жест і відразу відреагувала на масовий хейт у мережі.

Як повідомляє Politeka.net , Даша Астаф'єва емоційно відреагувала на критику на свою адресу після курйозного інциденту, в якому виявилася нещодавно замішана. Міністерство культури та інформаційної політики спільно з організацією Banda Agency вигадали "жест", яким 24 серпня мали вітати один одного українці.

Після всієї критики Даша Астаф'єва підколола «дивані війська», які й влаштували скандал через невдалий жест. Артистка іронічно зауважила, у неї не такий багатий сексуальний досвід, як у деяких коментаторів-знавців подібних жестів.

«Сначала суют пальцы, куда попало. Затем ими пишут свои статьи и комментарии. Какие вы вежливые украинцы-патриоты, - написала Астафьева» - добавила Даша и попросила людей быть адекватнее в подобных ситуациях.

Мы писали, артистка сейчас все больше уделяет время помощи и работе, нежели привычным ранее съемкам и трендовым образом в довольно дерзком стиле.

Образы Даши сменились с открытых и провокативных, на более спокойные, сдержанные и удобные.

Свои образы звезда пока не меняет и как видно из Стори, вполне довольна скромным стилем, чего не было ранее. В черном платье артистка смогла подчеркнуть фигуру и без аксессуаров.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.