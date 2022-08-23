Даша Астафьева попала в неловкую ситуацию из-за одного жеста и сразу отреагировала на массовый хейт в сети.

Как сообщает Politeka.net, Даша Астафьева эмоционально отреагировала на критику в свой адрес после курьезного инцидента, в котором оказалась недавно замешана. Министерство культуры и информационной политики совместно с организацией Banda Agency придумали "жест", которым 24-го августа должны были приветствовать друг друга украинцы.

После всей критики Даша Астафьева подколола «диванные войска», которые и устроили скандал из-за неудавшегося жеста. Артистка иронично подметила, у нее не столь богатый сексуальный опыт, как у некоторых комментаторов-знатоков подобных жестов.

«Сначала суют пальцы, куда попало. Затем ими пишут свои статьи и комментарии. Какие вы вежливые украинцы-патриоты, - написала Астафьева» - добавила Даша и попросила людей быть адекватнее в подобных ситуациях.

Мы писали, артистка сейчас все больше уделяет время помощи и работе, нежели привычным ранее съемкам и трендовым образом в довольно дерзком стиле.

Образы Даши сменились с открытых и провокативных, на более спокойные, сдержанные и удобные.

Свои образы звезда пока не меняет и как видно из Стори, вполне довольна скромным стилем, чего не было ранее. В черном платье артистка смогла подчеркнуть фигуру и без аксессуаров.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.