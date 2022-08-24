Як повідомляє Politeka.net, 24 серпня 2022 року – особливий день в історії незалежної України. Адже зараз вона наголошує на своїй свободі в умовах повномасштабної війни.
Сім'я ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника привітала українців зі святом та опублікувала милі сімейні фото в Інстаграм .
Вся родина одягла патріотичні вбрання – вишиванки. Так, дружина ведучого Христина Решетник позувала у стильній червоній сукні-вишиванці з фіолетовим орнаментом. Ефектний образ доповнюють туфлі-човники і такого ж кольору поясок.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Лякатися не варто": що не так буде з погодою на День Незалежності, з'явилося попередження
Колишня дружина Фагота з рф несподівано вийшла на зв'язок, вперше за 20 років: "Я вирішив її підколоти..."
"Не випадкова зустріч": Горбунов показав, кого побачив у київському метро, фото
Новий хіт Пономарьова сколихнув увесь світ, з'явилися подробиці: "Передайте хтось..."
Що стосується Григорія Решетника, то він обрав вбрання у білому кольорі та вишиванку з червоною вишивкою. Сини пари теж не залишилися осторонь і на День Незалежності приміряли вишиванки з вишивкою у світлих тонах.
"Нас не зламати і не перемогти – нікому і ніколи! Тому що ми любляча, красива, смілива та найкраща нація у світі! З Днем Народження, Україно! З Днем Незалежності, наша Рідна!", - написала у підписі до знімків Христина Решетник.
Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.