Як повідомляє Politeka.net, 24 серпня 2022 року – особливий день в історії незалежної України. Адже зараз вона наголошує на своїй свободі в умовах повномасштабної війни.

Сім'я ведучого програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорія Решетника привітала українців зі святом та опублікувала милі сімейні фото в Інстаграм .

Вся родина одягла патріотичні вбрання – вишиванки. Так, дружина ведучого Христина Решетник позувала у стильній червоній сукні-вишиванці з фіолетовим орнаментом. Ефектний образ доповнюють туфлі-човники і такого ж кольору поясок.

Що стосується Григорія Решетника, то він обрав вбрання у білому кольорі та вишиванку з червоною вишивкою. Сини пари теж не залишилися осторонь і на День Незалежності приміряли вишиванки з вишивкою у світлих тонах.

"Нас не зламати і не перемогти – нікому і ніколи! Тому що ми любляча, красива, смілива та найкраща нація у світі! З Днем Народження, Україно! З Днем Незалежності, наша Рідна!", - написала у підписі до знімків Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.



