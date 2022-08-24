Как сообщает Politeka.net, 24 августа 2022 года – особый день в истории независимой Украины. Ведь сейчас она отмечает свою свободу в условиях полномасштабной войны.

Семья ведущего программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григория Решетника поздравила украинцев с праздником и опубликовала милые семейные фото в Инстаграм.

Вся семейка надела патриотические наряды - вышиванки. Так, жена ведущего Кристина Решетник позировала в стильном красном платье-вышиванке с фиолетовым орнаментом. Эффектный образ дополняют туфли-лодочки и такого же цвета поясок.

Что касается Григория Решетника, то он выбрал наряд в белом цвете и вышванку с красной вышивкой. Сыновья пары тоже не остались в стороне и в День Независимости примеряли вышиванки с вышивкой в светлых тонах.

"Нас не сломать и не победить – никому и никогда! Потому что мы любящая, красивая, смелая и лучшая нация в мире! С Днем Рождения, Украина! С Днем Независимости, наша Родная!", - написала в подписи к снимкам Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.