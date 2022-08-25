Як повідомляє Politeka.net, Христина та Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ наприкінці листопада 2020 року. На своїй сторінці в Інстаграмі мама трьох дітей показала, як виросли їхні сини.

На фото Іван, Дмитро та Олександр позують у вишиванках. Хлопчики тримають один одного за руки і щасливо вдихаються на камеру. Старші Олександр та Дмитро дуже схожі на свого тата. Тоді як молодший Сашко, зовні більше схожий на матусю.

"Козаки, майбутнє України", - підписала відповідні кадри Христина Решетник.

Користувачів мережі зворушили знімки і вони написали кілька компліментів під фото: "Козаки", "Три богатирі, успіхи та везіння в їхньому житті", "Які гарні дітки! Ви приклад", "Які красеня Христина, у вас такі чудові синочки", " Найкращі козаки! Брати Решетники просто диво".

Варто зазначити, що раніше Григорій Решетник зізнавався, що його родина мала думки виїхати з України, але вони разом прийняли рішення залишитися на Батьківщині. Подружжя вирішило, що можна волонтерством займатися, можна надихати людей своїм прикладом, давати їм віру, що перемога близька, що ми маємо об'єднуватися.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.



