Григорій Решетник також закликав любити своє, пишатися рідним та не шукати щастя десь там, бо воно чекає тут – удома.

Як повідомляє Politeka.net, ведучий програми "Холостяк" та "Україна має талант" Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною та трьома синами вирішили залишитися в Україні. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував зворушливий пост, присвячений цій темі.

Телеведучий зізнався, що щасливий через рішення, яке вони ухвалили і не залишили Україну у найскладніший історичний період для країни. Бо, як зазначив він, треба бути разом і в горі, і в радості.

"Особисто для мене це дуже важливо, як для батька трьох синів, чоловіка, сина та українця!", – наголосив Григорій Решетник.

Він зізнався, що іноді було страшно за дружину, дітей, рідних, друзів, знайомих та незнайомих людей, а постійні сирени, тривоги та бомбосховища ще більше порушували спокій. Але з ним завжди була віра у майбутнє.

"Ми з перших секунд війни вірили в Перемогу України і намагаємось всіляко допомагати та наближати цей момент. За цей час я ще більше закохався в нашу країну, бо такої, як вона, немає ніде. Перемога близько, відчуваю серцем! А далі нові виклики, здійснення та розвиток надсучасної країни!", – підсумував Григорій Решетник.

Він також закликав любити своє, пишатися рідним та не шукати щастя десь там, бо воно чекає тут – удома.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.