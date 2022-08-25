Григорий Решетник также призвал любить свое, гордиться родным и не искать счастья где-то там, потому что оно ждет здесь – дома.

Как сообщает Politeka.net, ведущий программы "Холостяк" и "Україна має талант" Григорий Решетник вместе со своей женой Кристиной и тремя сыновьями решили остаться в Украине. На своей странице в Инстаграм он опубликовал трогательный пост, посвященный этой теме.

Телеведущий признался, что счастлив из-за решения, которое они приняли и не оставили Украину в самый сложный исторический период для страны. Ибо, как отметил он, нужно быть вместе и в горе, и в радости.

"Лично для меня это очень важно, как для отца трех сыновей, мужа, сына и украинца!", – отметил Григорий Решетник.

Он признался, что иногда было страшно за жену, детей, родных, друзей, знакомых и незнакомых людей, а постоянные сирены, тревоги и бомбоубежища еще больше нарушали спокойствие. Но с ним всегда была вера в будущее.

"Мы с первых секунд войны верили в Победу Украины и стараемся всячески помогать и приближать этот момент. За это время я еще больше влюбился в нашу страну, потому что такой, как она, нет нигде. Победа близко, чувствую сердцем! А дальше новые вызовы, свершение и развитие сверхсовременной страны!", – заключил Григорий Решетник.

Он также призвал любить свое, гордиться родным и не искать счастья где-то там, потому что оно ждет здесь – дома.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.