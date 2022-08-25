Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Знаменитість, як і інші зірки, підтримали українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Леся поділилася фото, де позувала у прозорій сукні.

"Нехай зараз наша доля нелегка і чорно-біла... але скоро ми її розфарбуємо яскравими фарбами", - написала Леся.

Фанати поставили багато лайків та написали коментарі:

"Красива і тендітна українка", "Красуня моя, з не менш красивим і добрим серцем", "Вже дуже скоро! Ми переможемо. Наші волонтерські жінки - наша сила! Наші чоловіки, які захищають - наш захист!", "Це точно. А ви такі красиві що й слів немає", "Ви дуже хороша і Вам дуже підходять підбори, залишайтеся такою ж шкірою людиною", "Написаний Київ, а схоже на Хмельницький, біля дендропарку))", "Леся, Ви неймовірні!!! !!Я Вами пишаюся як ніколи!!!!Дякую Вам за все що ви робите!!!!".

Нагадаємо, Нікітюк у прозорій сукні на гудзиках привітала з Днем Незалежності

А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду для українців від 2 до 5 тисяч .

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк насмішила кадрами, чим займається вдома на Хмельниччині.