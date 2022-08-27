Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка одружена з красунею Христиною, з якою офіційно у відносинах з 2020 року. Наразі дружина Володимира займається волонтерством, допомагаючи ЗСУ. А нещодавно із зіркою сталася неприємність, адже шахрай забрав гроші, які призначалися для ЗСУ. Христина поділилася емоціями після події у своєму блозі.

"Настрій такий – як обличчя на фото.

Війна – складний час, незважаючи на те, що ми завжди у стресі від страху за своє життя, за життя військових, і всіх людей, так ми ще й проходимо якісь складні моменти, якісь перешкоди, зустрічаємо мертвий шлях…. але це точно зробить нас сильнішими, я точно знаю, що кожен момент дається в житті як досвід, який потрібно пройти!», - написала зірка.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Написав вам у директ з приводу Хеміча. Це ппц", "Тримайтеся", "100%".

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