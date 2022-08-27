Як повідомляє Politeka.net , переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" та успішна блогерка Ганна Богдан розлучилася з головним героєм "Холостяка" через рік після завершення проекту. Пара разом зжила, будувала стосунки та часто ділилася особистим.

Проте вже після вторгнення окупантів пара заявила про те, що вони більше не разом. Сама Богдан не почала говорити, чому розлучилася і попросила більше не згадувати про це.

Тепер вона веде соціальні мережі більш активно та показує, як проходять її будні після повернення до Києва.

«Ну круто!!!!!!!!!; Анюта кайфова і локацію цю обожнюю, особливо з іншого боку, де яскраві ховрахи)); 😍 де знайти таку сукню?); Де беруть такі ноги? 🔥; Напевно, одне задоволення знімати таких дівчат 👍😍» - пишуть у мережі.

Раніше Ганна привітала українців із Днем Незалежності та поділилася дитячими спогадами.

"Ще з дитинства я любила цей день. Так як літо я проводила у бабусі та дідуся, у невеликому містечку на Хмельниччині, це свято ми відзначали саме там. Цього дня всі вулиці майоріли жовто-блакитними квітами та прапорами, звучала музика, а ввечері вибухали салюти", - зізнається Богдан.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

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