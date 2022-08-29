На запитання Слави Дьоміна, чи погодилася б вона взяти участь у виставі російського режисера, Наталія Денисенко відповіла негативно.

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса Ольга Сумська нарвалася на хейт через участь у виставі російського режисера. Зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко в інтерв'ю телеведучому Славі Дьоміна прокоментувала цей скандал.

Зокрема, Наталія Денисенко вважає, що народна артистка України дуже багато робить для своєї країни, тому такий наплив хейту на її адресу є невиправданим.

Зірка серіалу "Кріпосна" додала, що сама не погодилася б брати участь у російськомовній виставі за романом російського автора. При цьому Сумську актриса не засуджує. Вона нагадала, що частину грошей від продажу квитків до театру буде направлено на допомогу Україні, тому критикувати колегу не варто.

"Я з Олею вчора бачилася. Вона каже: „Такий хейт на мене обрушився". А я їй кажу, що, по-перше, афіша має бути нормальна. Це вина організаторів. Якщо ви збираєте кошти на ЗСУ, то має бути український прапор, написати, що це на підтримку України", - каже актриса Наталія Денисенко.

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.

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