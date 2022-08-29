На вопрос Славы Демина, согласилась бы она принять участие в спектакле российского режиссера, Наталья Денисенко ответила отрицательно.

Как сообщает Politeka.net, известная актриса Ольга Сумская нарвалась на хейт из-за участия в спектакле российского режиссера. Звезда сериала "Кріпосна" Наталья Денисенко в интервью для телеведущего Славы Демина прокомментировала этот скандал.

В частности, Наталья Денисенко считает, что народная артистка Украины очень много делает для своей страны, поэтому такой наплыв хейта в ее адрес неоправданный.

Звезда сериала "Кріпосна" добавила, что сама бы не согласилась участвовать в русскоязычном спектакле по роману российского автора. При этом Сумскую актриса не осуждает. Она напомнила, что часть денег от продажи билетов в театр будут направлены на помощь Украине, поэтому критиковать коллегу не стоит.

"Я с Олей вчера виделась. Она говорит: „Такой хейт на меня обрушился“. А я ей говорю, что, во-первых, афиша должна быть нормальная. Это вина организаторов. Если вы собираете средства на ВСУ, то должен быть украинский флаг, написать, что это в поддержку Украины", — говорит актриса Наталья Денисенко.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.