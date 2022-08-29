Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Також зірка судить проект "Майстер Шеф" понад 10 років. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанами рецептами та особистими історіями. А цього разу зірка вирішила розповісти, ким би міг стати.

"Чим би я займався, якби не кулінарія?"

Ви знаєте, що я навчався на художника?)

Можливо, малював би портрети в Одесі на пристані, або мав свою галерею та продавав дуже дорогі роботи)

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А якби тоді, коли в дитинстві з мамою пішли до консерваторії, був би клас віолончелі — зараз десь у Львові на майдані давав спеку з вуличними музикантами)

Або все ж таки став ветеринаром — так сильно полюбив Чубаку із Зоряних Війн, що маю двох собак породи грифон.

Цікаво іноді замислитися над тим, де ми були б, якби переломний момент був іншим", - написав Ектор.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:

"Ви творча людина. Молодчинка. Цікаво було б подивитися на Ваші малюнки", "Ви хрещений батько".

Нагадаємо, Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" назвав неймовірних супергероїв з України, які його захоплюють

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як запекти кукурудзу у духовці

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив секрет смачного та швидкого сніданку.