Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український ресторатор колумбійського походження. Також зірка судить проект "Майстер Шеф" понад 10 років. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанами рецептами та особистими історіями. А цього разу зірка вирішила розповісти, ким би міг стати.
"Чим би я займався, якби не кулінарія?"
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Можливо, малював би портрети в Одесі на пристані, або мав свою галерею та продавав дуже дорогі роботи)
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А якби тоді, коли в дитинстві з мамою пішли до консерваторії, був би клас віолончелі — зараз десь у Львові на майдані давав спеку з вуличними музикантами)
Або все ж таки став ветеринаром — так сильно полюбив Чубаку із Зоряних Війн, що маю двох собак породи грифон.
Цікаво іноді замислитися над тим, де ми були б, якби переломний момент був іншим", - написав Ектор.
Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі:
"Ви творча людина. Молодчинка. Цікаво було б подивитися на Ваші малюнки", "Ви хрещений батько".
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