Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Также звезда судит проект "Мастер Шеф" более 10 лет. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанами рецептами и личными историями. А в этот раз звезда решил рассказать, кем бы мог стать.
"Чем бы я занимался, если бы не кулинария?
Вы знаете, что я учился на художника?)
Возможно, рисовал бы портреты в Одессе на пристани, или имел свою галерею и продавал очень дорогие работы)
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А если бы тогда, когда в детстве с мамой пошли в консерваторию, был бы класс виолончели — сейчас где-то во Львове на площади давал жару с уличными музыкантами)
Или все же стал ветеринаром — так сильно полюбил Чубаку из Звездных Войн, что у меня две собаки породы грифон.
Интересно иногда задуматься над тем, где бы мы были, если бы переломный момент был другим", - написал Эктор.
Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Вы творческий человек. Молодчинка. Интересно было бы посмотреть на Ваши рисунки", "Вы крестный отец".
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