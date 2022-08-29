Ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, кем бы мог стать, если бы не кулинария.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор колумбийского происхождения. Также звезда судит проект "Мастер Шеф" более 10 лет. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанами рецептами и личными историями. А в этот раз звезда решил рассказать, кем бы мог стать.

"Чем бы я занимался, если бы не кулинария?

Вы знаете, что я учился на художника?)

Возможно, рисовал бы портреты в Одессе на пристани, или имел свою галерею и продавал очень дорогие работы)

А если бы тогда, когда в детстве с мамой пошли в консерваторию, был бы класс виолончели — сейчас где-то во Львове на площади давал жару с уличными музыкантами)

Или все же стал ветеринаром — так сильно полюбил Чубаку из Звездных Войн, что у меня две собаки породы грифон.

Интересно иногда задуматься над тем, где бы мы были, если бы переломный момент был другим", - написал Эктор.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Вы творческий человек. Молодчинка. Интересно было бы посмотреть на Ваши рисунки", "Вы крестный отец".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" назвал невероятных супергероев из Украины, которые его восхищают

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как запечь кукурузу в духовке

А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет вкусного и быстрого завтрака



