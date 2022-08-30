Зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко поділилася, що часто сніданки синові готує її мати. Однак зараз це неможливо.

Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко поділилася лихом, яке сталося в її родині. Зокрема, на своїй сторінці в Instagram-stories вона зізналася, що її мама почала почуватися погано.

В Instagram-stories Наталія Денисенко розповіла, що стан здоров'я її близької людини настільки погіршився, що довелося звернутися по допомогу до лікарів.

Зокрема, мамі актриси довелося викликати швидку допомогу. Актриса Денисенко настільки була схвильована і стурбована, що вона навіть не мала часу щось публікувати в соцмережах.

"Моя мама потрапила до лікарні, викликали "швидку"... Тому було не до Instagram. Зараз уже з нею все добре, тож я знову тут", - розповіла знаменитість.

Варто зазначити, що Наталка Денисенко народилася 17 грудня 1989 року у Чернігові. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Найбільш акторка відома своєю роллю, як виконавиця персонажа Лариси Яхонтівни у серіалі "Кріпосна".

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.

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