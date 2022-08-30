Звезда сериала "Кріпосна" Наталья Денисенко поделилась, что часто завтраки сыну готовит ее мама. Однако сейчас это невозможно.

Как сообщает Politeka.net, звезда сериала "Кріпосна" Наталья Денисенко поделилась бедой, которая случилась в ее семье. В частности на своей странице в Instagram-stories она призналась, что ее мама начала чувствовать себя плохо.

В Instagram-stories Наталья Денисенко рассказала, что состояние здоровья ее близкого человека настолько ухудшилось, что пришлось обратиться за помощью к врачам.

В частности маме актрисы пришлось вызвать скорую помощь. Актриса Денисенко настолько была взволнована и обеспокоена, что у нее даже не было времени что-либо публиковать в соцсетях.

"Моя мама попала в больницу, вызвали "скорую"… Поэтому было не до Instagram. Сейчас уже с ней все хорошо, поэтому я снова здесь", — рассказала знаменитость.

Стоит отметить, что Наталка Денисенко родилась 17 декабря 1989 в Чернигове. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее актриса известна своей ролью, как исполнительница персонажа Ларисы Яхонтовны в сериале "Кріпосна".

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.