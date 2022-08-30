Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа всерйоз подумували про те, щоб усиновити малюка після закінчення війни в Україні. В інтерв'ю "24 каналу" MamaRika зізналася, що зараз вони до цього не готові.
За її словами, зараз у подружжя ледве вистачає фінансових коштів для себе та сина, тому навряд чи їх вистачить для ще однієї дитини. Більше того – сім'я нічого не отримує за благодійні концерти та витрачає ще свої кошти, щоб закрити питання проживання.
"Питання матеріальної нестабільності переносить момент з усиновленням. Нам зараз ледь вистачає для того, щоб Давид гідно почував себе. Шопінг для нас - це купити продукти та заправити машину", - каже MamaRika .
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Саме тому артисти поки що не готові дати новій дитині нестабільне дитинство, поки знову "не стануть на ноги".
"Боюсь дати дитині менше, ніж я хочу. А я хочу дати весь світ. Хочу, щоб були всі умови для дитини, щоб вона була в комфорті, бо до усиновлення точно мала нелегку долю. Поки що ми це питання "заморозили". Тільки зрозуміємо, що готові і маємо для цього ресурс, повернемося однозначно. Це мрія нашого життя", - доповнила MamaRika.
Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася з Польщі в Україну.
Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.
Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.