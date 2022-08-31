Хороша погода та іскрометний гумор ведучої Лесі Нікітюк дозволяє їй створювати не просто знімки, а водночас ефектні фотоісторії.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий Леся Нікітюк вирушила на зйомки нового сезону тревел-шоу Le Маршрутка.

У Instagram вона охоче ділиться фото, зробленими на шляху прямування та інтригує шанувальників новими цікавими локаціями, куди вирушила разом зі знімальною групою.

Хороша погода та іскрометний гумор ведучої дозволяє їй створювати не просто знімки, а водночас ефектні фотоісторії. На нових кадрах Леді Ле показала не лише свій образ у повітряному вбранні, а й зробила посилку "маленькими кроками до Великої перемоги".

Теледіва йде по доріжці та насолоджується сонячними ваннами у білій легкій сукні-сорочці з пікантним розрізом. Леся Нікітюк демонструє стрункі довгі ніжки і навмисне призовно серйозно убік. На кадрах, які створюють єдину композицію, неподалік Лесі розташувався український прапор.

Вони оцінили її літнє повітряне вбрання та залишили їй компліменти: "Лесюня, ну просто кайф", "Леся, ви дуже гарна", "Яка краса, потужно", "Де таку сукню замовляли? Ви дуже гарна!", "Вона богиня" .

Нагадаємо, що Нікітюк розповіла, де ховається під час повітряних тривог.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк розповіла про незвичайну посилку, яка прийшла їй із Іспанії.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк вразила вокалом матері, несподівані кадри.