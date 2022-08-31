Хорошая погода и искрометный юмор ведущей Леси Никитюк позволяет ей создавать не просто снимки, а одновременно эффектные фотоистории.

Как сообщает Politeka.net, телеведущий Леся Никитюк отправилась на съемки нового сезона тревел-шоу Le Маршрутка.

В Instagram она охотно делится фото, сделанными на пути следования и интригует поклонников новыми интересными локациями, куда отправилась вместе со съемочной группой.

Хорошая погода и искрометный юмор ведущей позволяет ей создавать не просто снимки, а одновременно эффектные фотоистории. На новых кадрах Леди Ле показала не только свой образ в воздушном наряде, но и сделала посыл "маленькими шагами к Великой победе".

Теледива идет по дорожке и наслаждается солнечными ваннами в белом легком платье-рубашке с пикантным разрезом. Леся Никитюк демонстрирует стройные длинные ножки и нарочито призывно серьезно в сторону. На кадрах, создающих единую композицию , неподалеку от Леси расположился украинский флаг.

Они оценили ее летний воздушный наряд и оставили ей комплименты: "Лесюня, ну просто кайф", "Леся, вы очень хороша", "Какая красота, мощно", "Где такое платье заказывали? Вы очень красивая!", "Она богиня".

Напомним, что Никитюк рассказала, где прячется во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, Никитюк рассказала о необычной посылке, которая пришла ей из Испании.

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