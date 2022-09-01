Як повідомляє Politeka.net , беззмінний ведучий і суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та ділиться інформацією про свої будні. Зараз чоловік подорожує містами табори і розповідає про свої враження.
Нещодавно чоловік зізнався, що після вторгнення окупантів правда вважає за важливе допомагати нашим захисникам, тому він постійно волонтерить. Наразі Ектор разом із іншими волонтерами привезли на схід України гуманітарну допомогу.
«Доброго ранку, дякую за ваші реакції, продовжую свій шлях до Краматорська! Зробили зупинку у Павлограді, мене дуже переповнювали емоції!» – пише Ектор.
Після цього Екторзаписав відео навпроти дорожнього знаку "Донецька область" і впевнено заявив, що вся Україна поверне свої кордони.
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На інших кадрах кулінар показав, що опинився у укритті разом із захисниками, яких навчив швидко готувати борщ: для цього було достатньо залити готові інгредієнти окропом.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" зачепив українців новим зверненням.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з Майстер Шеф в майці вразив сталевими м'язами.