Хореограф Влад Яма, суддя "Танців зі зірками", показав, як запалює на вечірці у США, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Влад Яма – відомий український хореограф та суддя "Танців з зірками". Знаменитість одружений на красуні Лілії, з якою понад 10 років разом. Пара має сина Леона, якого довгий час Влад не показував громадськості. Відразу після початку війни танцюрист із сім'єю втекли з України до США. Там знаменитість перебуває і досі, не приїжджаючи назад.

Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділився кадрами у своєму блозі, де запалює на вечірці. Як можна побачити, Влад знаходився за діджейським пультом.

"Не просто паті...", - написав Влад.

Повідомлялося, що Влад Яма показав батьків, які залишились у запоріжжі.

"50 років разом…

Неймовірний приклад для кількох поколінь. Скільки історій, розмов, подій… Дякую, що підтримували мене у всьому і витрачали на танці гроші, яких не було…

Сьогодні ми планували разом святкувати на Бірючому острові, але хтось прийшов на чужу землю, щоби когось «рятувати»... Наздоженемо, обіцяю!», - написав Влад.

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