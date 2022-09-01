Горда мама Христина Решетник показала знімки з хлопчиками Дмитром та Іваном, які при повному параді зібралися відзначати 1 вересня.

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні в Україні – День знань. Багато дітей через війну змушені вчитися дистанційно, а деякі з них йдуть до шкіл. Старші сини телеведучого Григорія Решетника дуже чекали цього дня, сподіваючись зустріти своїх друзів.

Горда мама Христина Решетник показала знімки з хлопчиками Дмитром та Іваном, які при повному параді зібралися відзначати 1 вересня.

На знімках Христина Решетник позувала із синами у ліфті. Для особливого дня вона обрала повсякденний образ, що складався з рожевої футболки-поло, білих штанів та бежевих лоферів.

Синів вона вбрала у шкільну форму сірого кольору, під низ хлопчики одягли вишиванки з гарною вишивкою блакитного кольору. Дмитро та Іван мило посміхалися і тримали в руках букети з червоними трояндами.

"Наші діти чекали на цей момент ще з 24 лютого. Вони постійно питали, коли війна закінчиться, і вони зможуть зустрітися з друзями. Війна ще не скінчилася, на жаль(( Але вчитися дітям просто життєво необхідно!) Дуже сподіваюся, що буде тихо, спокійно і пізнавально! Вперед до знань", - написала Христина Решетник.

У коментарях українці привітали щасливих батьків та залишили для них кілька компліментів за вибір одягу.

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