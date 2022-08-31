Нещодавно дружина телеведучого Христина Решетник поділилася новим сімейним фото у себе в Інстаграм і розповіла про невеликий відпочинок перед школою для своїх малюків. Проте, здавалося б, безневинний пост викликав хвилю гніву.

У коментарях люди масово хейтіли Христину за те, що вона веселиться під час горя інших: коли багато українських міст перебувають під постійними обстрілами, людям боляче бачити, що Київ уже забув про війну.

Численні денні слова на адресу сім'ї змусили Христину написати коротке звернення:

"Наповнюйте життя змістом, добротою та любов'ю - єдине вірне рішення зараз".

Так, нагадаємо, на своїй сторінці в Instagram Крістіна Решетник показала, як із трьома синами розважається в басейні просто неба в Києві.

"Діти є діти 💛 хочуть трохи свята перед школою 💙 сьогодні подарувала їм цілий день купань, водних ігор та цілувань у воді 😍🥰 стільки кохання та життя у малюків - не передати словами. Це можна тільки відчути!", - поділилася дружина телеведучого. Саме ця посада стала причиною масового хейту Христини.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок із несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами із дружиною.