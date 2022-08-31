Христина Решетник нагадала, що їхня родина нікуди не втекла, не поїхала і постійно живе "у напрузі" в Україні – тому не треба дорікати за посмішки дітей Решетників на фото.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Григорія Решетника - Христина Решетник з дітьми провела день біля басейну і показала радісні фото з малюками, через що їй дорікнули в тому, що не час демонструвати безтурботні будні, коли в країні триває війна.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона різко відповіла всім хейтерам.

"Звичайно, для деяких моїх підписників було б краще, щоби на моїх відео/фото мої діти плакали, не сміялися, а страждали. Я, як мама, намагаюся, щоб мої діти посміхалися і жили повноцінним життям – наскільки це можливо під час війни, і враховуючи, що вони живуть під сиренами та бомбами від 24 лютого", - заявила Христина Решетник.

Вона нагадала, що їхня родина нікуди не втекла, не поїхала і постійно живе "у напрузі" в Україні – тому не треба дорікати за посмішки дітей Решетників на фото. Христина зазначила, що тут уже все це переходить за межі розумного.

"Я розумію, що пишуть всілякі... ті, у кого нуль фото, російські прапори у профілі, явно не проукраїнські настрої! Особливо вони активізуються після моїх публікацій, що наші ЗСУ – найкращі і ми впевнено йдемо до перемоги!!! І як б не хотілося зіштовхнути нас лобами, не вийде! Українці сильні та непереможні! Доведено ЗСУ", - підсумувала Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.