Переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко зізнався, що питання шкільного харчування, яким кулінар займається, все ще не зникло.

Як повідомляє Politeka.net , 1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. Український ресторатор, шеф-кухар та популяризатор української кухні Євген Клопотенко попросив світ не забувати про те, що навчання українців відбуватиметься під час війни. Крім того, він заявив, щоб нас не чекало далі – ми вистоємо.

"1 вересня, війна, діти повертаються до школи. Перечитайте. У мене мурашки. Вдумайтеся, скільки в цьому реченні сили українського народу. Захищаємо сьогодення, творимо майбутнє. Нас не зломити, ми переможемо", - упевнений він.

Євген Клопотенко зізнався, що питання шкільного харчування, яким кулінар займається, все ще не зникло. Переможець кулінарного проекту "Майстер Шеф" пообіцяв та заспокоїв батьків, що все ще працює над тим, щоб діти у школах могли їсти теплу, здорову та смачну їжу.

"Ми зараз розробляємо зміни, які вирішать питання, чим годувати дітей, якщо повітряні тривоги будуть тривалими. Тому що діти мають їсти, а батьки знати, що їхня дитина в безпеці, нагодована і здорова. Все буде Україна. Діти заслуговують на безпеку, знання та смачну їжу, яка про їхнє здоров'я. З питанням їжі розберуся", - додав Євген Клопотенко.

У коментарях українці подякували йому за роботу, яку він робить заради українських дітей.

Нагадаємо, що Клопотенко закликав українців приєднатися до важливого флешмобу заради ЗСУ.

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