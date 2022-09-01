Как сообщает Politeka.net, 1 сентября в Украине начинается новый учебный год. Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко попросил мир не забывать о том, что обучение украинцев будет проходить во время войны. Кроме того, он заявил, чтобы нас не ждало дальше - мы выстоим.

"1 сентября, война, дети возвращаются в школу. Перечитайте. У меня мурашки. Вдумайтесь, сколько в этом предложении силы украинского народа. Защищаем настоящее, создаем будущее. Нас не сломить, мы победим", - уверен он.

Евгений Клопотенко признался, что вопрос школьного питания, которым кулинар занимается, все еще не исчез. Победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф" пообещал и успокоил родителей, что все еще работает над тем, чтобы дети в школах могли есть теплую, здоровую и вкусную пищу.

"Мы сейчас разрабатываем изменения, которые решат вопрос, чем кормить детей, если воздушные тревоги будут продолжительными. Потому что дети должны есть, а родители знать, что их ребенок в безопасности, накормлен и здоров. Все будет Украина. Дети заслуживают безопасности, знания и вкусной пищи, которая об их здоровье. С вопросом еды разберусь", - добавил Евгений Клопотенко.

В комментариях украинцы поблагодарили его за работу, которую он делает ради украинских детей.

Напомним, что Клопотенко призвал украинцев присоединиться к важному флешмобу ради ВСУ.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал украинцам необычный совет по поеданию арбуза.

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