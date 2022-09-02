Концерт вийшов дуже зворушливим, емоційним і слухачі залишилися у захваті не лише від пісень, а й від Наталії Могилевської.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Наталія Могилевська спустилася в метро і дала концерт на станції "Майдан Незалежності" у Києві. Виступ присвячувався Дню Незалежності України.

Концерт вийшов дуже зворушливим, емоційним, і слухачі залишилися в захваті. Співачка показала фото в Інстаграм, які було зроблено у київському метро.

"Я вірю, що наша музика, яка звучить сьогодні під землею, летить у саме небо!", - написала Наталія Могилевська у підписі до знімків із метро.

Для виходу у світ виконавиця обрала елегантну чорну сукню міді з пікантним розрізом у зоні декольте, яка була прикрашена на плечах оригінальним декором зі стразів та сріблястих пензликів. Наталія Могилевська завершила ефектний образ укладеними локонами та макіяжем з акцентом на очі.

Фоловери не стали скупитися на компліменти для співачки в коментарях під знімком: "Які неймовірні фотографії, ви красуня", "Які класні фотки, Ви така красива", "Ой вай, божечки мої, яка гарна", "Така гарненька", "Красуня!! Як завжди на висоті. Ти найкраща!!", "Браво! Радуйте нас своїми піснями ще багато років!","Наталко, ваші пісні фантастичні, щодня переслуховую", "Чарівна леді".

Нагадаємо, Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.

Як Politeka повідомляла, схвильована Могилевська здивувала виглядом українців.

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