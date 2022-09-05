Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки своїй ролі у серіалі "Школа", де вона зіграла роль Нати, хоч зараз знаменитість і не дуже любить, коли її так називають. Анна має нареченого - блогера Олександра Волошина, з яким зірка збирається незабаром офіційно оформити стосунки. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу Ганна опублікувала відео зі своїм коханим.

"Короче, прикол, сиджу щось з Анею говорю-говорю, потім повертаю голову направо, сидить у туфлях. А питаю, чому в туфлях сидиш? А вона каже: "Ну тому що я леді, бо я граціозна". , вона просто вдома одягла туфлі... Зай, леді не так ходять", - розповів Волошин у відео.

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