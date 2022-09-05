Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря своей роли в сериале "Школа", где она сыграла роль Наты, хоть сейчас знаменитость и не очень любит, когда ее так называют. У Анны есть жених - блогер Александр Волошин, с которым звезда собирается скоро официально оформить отношения. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Анна опубликовала видео со своим любимым.

"Короче, прикол, сижу что-то с Аней говорю-говорю, потом поворачиваю голову направо, сидит в туфлях. А спрашиваю, почему в туфлях сидишь? А она говорит: "Ну потому что я леди, потому что я грациозная". Вдумайтесь, она просто дома надела туфли... Зай, леди не так ходят", - рассказал Волошин в видео.

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