Не лише зірки українського шоу-бізнесу допомагають ЗСУ, дають благодійні концерти та збирають гроші на гуманітарку. Їхні діти сьогодні також допомагають наближати нашу перемогу у війні з росією та намагаються робити все те, що можуть.
Так, дочка Євгена Кошового, Варвара, на своїй сторінці в Instagram розповіла, як зароблятиме кошти для армії. За сторінкою Кошової зараз стежать близько 20 тисяч користувачів мережі.
Так, дочка зірки "Квартал 95" оголосила про розпродаж в інстаграм-сторіс. Варвара Кошова зазначила, що речі, які хоче продати, опублікує в інстаграмі, а всі отримані кошти вирушать на придбання тепловізора для наших захисників. Для кого саме буде цей тепловізор – поки що невідомо.
"Важливо! Хочу продати свої речі! Усі зібрані кошти підуть на придбання тепловізора для ЗСУ", - повідомила дочка Євгена Кошового.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Скандал у літаку, неадекватна росіянка вдарила дитину з України: дівчинка мала подушку з воїном ЗСУ
"Для наших захисників": 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" вигадала новий спосіб допомагати ЗСУ
"Рівно сидіти боляче": лікарка-невролог пояснила, що може приховувати путін
Арестович обманював українців, розкрито сумну правду: "Посміхався в ефірі та говорив, що..."
Варто зазначити, що днями зірковий батько Євген Кошовий разом зі своєю дружиною Ксенією відвів дівчаток до школи. Варвара Кошова цього року йде до дев'ятого класу, а Серафима – до другого. Дівчата пішли до школи не за кордоном, а в Україні.
Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.
Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.
Також Politeka писала, що Кошовий розповів про істерики дітей через постійні вибухи.