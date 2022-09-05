Не лише зірки українського шоу-бізнесу допомагають ЗСУ, дають благодійні концерти та збирають гроші на гуманітарку. Їхні діти сьогодні також допомагають наближати нашу перемогу у війні з росією та намагаються робити все те, що можуть.

Так, дочка Євгена Кошового, Варвара, на своїй сторінці в Instagram розповіла, як зароблятиме кошти для армії. За сторінкою Кошової зараз стежать близько 20 тисяч користувачів мережі.

Так, дочка зірки "Квартал 95" оголосила про розпродаж в інстаграм-сторіс. Варвара Кошова зазначила, що речі, які хоче продати, опублікує в інстаграмі, а всі отримані кошти вирушать на придбання тепловізора для наших захисників. Для кого саме буде цей тепловізор – поки що невідомо.

"Важливо! Хочу продати свої речі! Усі зібрані кошти підуть на придбання тепловізора для ЗСУ", - повідомила дочка Євгена Кошового.

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Варто зазначити, що днями зірковий батько Євген Кошовий разом зі своєю дружиною Ксенією відвів дівчаток до школи. Варвара Кошова цього року йде до дев'ятого класу, а Серафима – до другого. Дівчата пішли до школи не за кордоном, а в Україні.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" показав, як зараз виглядає його молодша дочка.

Як Politeka повідомляла, Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про істерики дітей через постійні вибухи.