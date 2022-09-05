Не только звезды украинского шоу-бизнеса помогают ВСУ, дают благотворительные концерты и собирают деньги на гуманитарку. Их дети сегодня также помогают приближать нашу победу в войне с россией и стараются делать все то, что могут.

Так, дочь Евгения Кошевого, Варвара, на своей странице в Instagram рассказала, как будет зарабатывать средства для армии. За страницей Кошевой сейчас следят около 20 тысяч пользователей сети.



Так, дочь звезды "Квартал 95" объявила о распродаже в инстаграм-сторис. Варвара Кошевая отметила, что вещи, которые хочет продать, опубликует в инстаграмме, а все вырученные средства отправятся на приобретение тепловизора для наших защитников. Для кого именно будет этот тепловизор – пока неизвестно.

"Важно! Хочу продать свои вещи! Все собранные средства пойдут на приобретение тепловизора для ВСУ", — сообщила дочь Евгения Кошевого.

Стоит отметить, что на днях звездный отец Евгений Кошевой вместе со своей женой Ксенией отвел девочек в школу. К слову, Варвара Кошевая в этом году идет в девятый класс, а Серафима – во второй. Девочки пошли в школу не за границей, а в Украине.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочка.

Как Politeka сообщала, Кошевой из "Квартал 95" признался, как война изменила жизнь его семьи.

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал об истериках детей из-за постоянных взрывов.







